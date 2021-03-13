7 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalı Mahallesi 101. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Faruk Küçükçavuş'tan bir haftadan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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