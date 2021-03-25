Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada hafif ticari araç sürücüsüne 12 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada hafif ticari araç sürücüsüne 12 yıl hapis cezası

25.03.2021 13:33
Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada hafif ticari araç sürücüsüne 12 yıl hapis cezası, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan iki sanıktan birine 12 yıl hapis cezası verildi, diğerinin beraatine hükmedildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan iki sanıktan birine 12 yıl hapis cezası verildi, diğerinin beraatine hükmedildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar F.Y. ile M.O.I. katılmazken müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, hafif ticari araç sürücüsü sanık F.Y'nin "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanık M.O.I'nın ise beraatine karar verilmesini istediği mütalaasını tekrar etti.

Söz alan müşteki ve avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan F.Y'nin avukatı, müvekkilinin asli kusurlu olmadığını savunarak, alt sınırdan uzaklaşılmamasını talep etti.

Sanık M.O.I'nın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık F.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve bir yıl ehliyetine el konulmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanık M.O.I'nın ise beraatine karar verdi.

Süreç

Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve M.O.I. kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki Gülcan ve Gülsüm Morkoç, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, M.O.I. ve F.K. yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Cumhuriyet, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada hafif ticari araç sürücüsüne 12 yıl hapis cezası - Son Dakika


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