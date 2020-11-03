Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

03.11.2020 18:09
Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatları, sanık F.Y'nin asli ve tam kusurlu olduğunu ve mahkemece alınan bilirkişi raporunu olayın akışına daha uygun bulduklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, kaza ile müvekkili arasındaki illiyet bağının ortaya konulabilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesinden teknik rapor alınması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan iddia makamı, raporlarda illiyet bağının tespit edildiğini ve sanık F.Y'nin asli kusurlu olduğunun ortaya konulduğunu söyleyerek, sanığın "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanık M.O.I. hakkında ise suç teşkil edecek her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilmediğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya katkı sağlamadığından tanık M.Y'nin dinlenilmesine yer olmadığına ve kazaya ilişkin raporlar çelişki oluşturmadığından sanık müdafisinin rapor alınması talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı 25 Mart 2021'e erteledi.

Süreç

Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve M.O.I. kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç ve Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, M.O.I. ve F.K. yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I. hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kocaali, Sakarya, Eylül, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
AK Partili Cahit Turhan, AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var         
17:37
Rusya'nın Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü         
17:03
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular         
17:00
Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi         
16:54
Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek         
16:28
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi         
15:58
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi         
15:23
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 18:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei