Son Dakika Haberleri: "Sakarya'da 702 toplanma alanı var"
Son Dakika Güncel 'Sakarya'da 702 toplanma alanı var'

"Sakarya'da 702 toplanma alanı var"

1 saat önce

Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanının bulunduğunu bildirdi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanının bulunduğunu bildirdi.

Erenler Belediyesi önündeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'nda gazetecilere açıklama yapan Kaşkaş, Türkiye'nin afetler bölgesi olduğunu söyledi.

Sakarya'nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu belirten Kaşkaş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde kentin büyük bedel ödediğini, 3 bin 891 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin civarında insanın yaralandığını kaydetti.

Kaşkaş, "Afetler öldürmez, tedbirsizlikler öldürür." diyerek, "Bu anlamda AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Afetin 3 aşaması var; öncesi, sırası ve sonrası. Öncesinde tedbir almak ve olası bir afette de olası can ve mal kayıplarını en aza indirmektir. Bu anlamda AFAD başkanlığımız 2019 yılını afetlere hazırlık yılı olarak ilan etti ve bu çerçevede de her aya bir konu koydu. Ekim ayının teması da toplanma alanı." diye konuştu.

Toplanma alanlarını belirlerken birçok hususu değerlendirdiklerini aktaran Kaşkaş, "Sakarya'da 702 toplanma alanı belirlemiş durumdayız. Adapazarı'nda 136, Akyazı'da 66, Arifiye'de 25, Erenler'de 29, Ferizli'de 8, Geyve'de 85, Hendek'de 101, Karapürçek'de 13, Karasu'da 26, Kaynarca'da 49, Kocaali'de 26, Pamukova'da 40, Serdivan'da 29, Söğütlü'de 20, Sapanca'da 23, Taraklı'da 26 olmak üzere 702 alanı toplanma alanı olarak belirlemişiz. Vatandaş bu toplanma alanlarını Sakarya AFAD sitesi ve e-devlet sitesinden bulabilir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kaşkaş, Sakarya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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