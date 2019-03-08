Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 73 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

Sakarya'da 73 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

11 dakika önce

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda 141 paket halinde 73 kilogram 260 gram eroin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da 73 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda 141 paket halinde 73 kilogram 260 gram eroin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, N.F.K'nın (30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada araçta zulalanmış vaziyette 141 paket halinde daralı ağırlığı 73 kilo 260 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. N.F.K. ile yanında bulunan eşi T.K(24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. N.F.K. ile bağlantılı olduğu tespit edilen T.O., (27), E.N.K.,(35), H.İ.K(38), N.A(66), A.O(67) olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.F.K., T.O., E.N.K., H.i.K., A.O. tutuklanırken, T.K. ve N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa
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