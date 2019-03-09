Sakarya'da 73 Kilo Eroin Ele Geçirildi: 5 Tutuklama
1 saat önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, polisin araçta yaptığı aramada 73 kilo 260 gram eroin ele geçirilirdi, 5 kişi tutuklandı.
SAKARYA'nın Hendek
ilçesinde, polisin araçta yaptığı aramada 73 kilo 260 gram eroin ele geçirilirdi, 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ihbarı değerlendirerek, Hendek Küçük Sanayi Sitesi içerisinde N.F.K. (30) yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın farklı yerlerine zulalanmış halde 141 paket toplam 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. N.F.K. ve yanında bulunan eşi T.K. (24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla bağlantıları oldukları tespit edilen T.O. (27), E.N.K. (35), H.İ.K. (38), N.A.(66) ve A.O.(67) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.F.K., T.O., E.N.K., H.İ.K. ve A.O. tutuklanırken, T.K. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Sakarya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:28 Kaynak: DHA
Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı
ABD Tehdit Etti, Türkiye S-400 İçin Tarih Verdi
HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var