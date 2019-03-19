Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 794 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da 794 Araç Trafikten Men Edildi

18 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yollarda 2019 yılı Şubat ayı içerisinde 145 bin 308 araç kontrol edilirken kusurlarından dolayı 794 araç trafikten men edildi.

Sakarya'da 794 Araç Trafikten Men Edildi, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yollarda 2019 yılı Şubat ayı içerisinde 145 bin 308 araç kontrol edilirken kusurlarından dolayı 794 araç trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin 2019 yılı Şubat ayı trafik raporu yayımlandı. Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Şubat ayı içerisinde Sakarya il sınırlarında toplam; 175 maddi hasarlı, 131 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplamda 308 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 209 vatandaş yaralanırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda yasal kusurlarından dolayı 794 araç trafikten men edildiği ve 140 sürücünün ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa
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