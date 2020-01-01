Sakarya'da 8 ayda 32 böbrek nakli yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da 8 ayda 32 böbrek nakli yapıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bu yıl 4 Nisan'da kurulan böbrek nakil merkezinde, 2'si kadavradan olmak üzere 32 hasta böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 4 Nisan'da kurulan böbrek nakil merkezinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar 2'si kadavradan olmak üzere 32 böbrek nakli gerçekleştirildi. Merkezde son olarak geçen hafta Tokat'ta yaşayan ve doğuştan tek böbreği olan İsa Özhan'a (50) eşi Mevlüde Özhan'dan (49) böbrek nakli yapıldı. Naklin gerçekleşmesinden 3 gün sonra Mevlüde Özhan taburcu edilirken, böbrek nakli olan İsa Özhan ise 5 gün sonra ayağa kalkacak duruma geldi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hamad Dheir, 4 Nisan'da uzun bir uğraştan sonra Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanımız tarafından merkezimiz açıldı ve aynı tarihte ilk canlıdan böbrek naklimizi gerçekleştirdik. Toplam 32 hastaya nakil yaptık. 14 Eylül'de ilk kadavradan naklimizi gerçekleştirdik, 1 ay sonrasında da yine kadavradan ikinci böbrek naklimizi gerçekleştirdik? dedi.

Türkiye'de 26 binden fazla insanın nakil için sırada olduğunu ve organ bağışına gereken önemin verilmesini istediklerini belirten Op. Dr. Necattin Fırat, Ameliyatlarımızda başarılı sonuçlarımız var. Nisan ayında açılan merkezimizde canlıdan nakil daha çok yaptık. Türkiye'de organ bağışına gereken önemin verilmesini ve kadavra nakillere daha ağırlık verilmesini istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarımızın organlarının verilmesinden kaçınılmamasını istiyoruz. Organ nakli 'Candan cana yapılan bir bağıştır' diyoruz? diye konuştu.

Böbrek nakil merkezinde bağışçıların da özenle incelendiğini belirten Op. Dr. Emrah Akın, Ben verici hastalara yardımcı oluyorum. Verici hastalar böbrek vermenin dışında büyük bir fedakarlık gösteriyorlar, sağlıklı insanlar bunlar ve bu yüzden bu insanların böbreklerinin alındıktan sonraki süreçleri sorunsuz olarak yaşamaları gerekiyor. Bu yüzden biz de bu ameliyatları laparoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hastaların daha az ağrılarının olduğu ve daha az doku travmasının yaratıldığı, ameliyat sonrası süreci de en az sorunla yaşayabildiklerini biliyoruz. Böylece hastalarımızın fedakarlıkları da bizim tarafımızdan iyi bir şekilde atlatılmış oluyor? dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Savaş Sipahi, ise şöyle konuştu

Tüm Sakarya halkı ve Türkiye, bizi Nisan'dan sonra yaptığımız atakla tanıdı. Ancak biz beraber çalıştığımız Hamad Hocam ile beraber bu işin temelini yıllar önce attık. Tüm altyapıyı hazırladıktan sonra biz bu işe başladık ve şunu söyleyebilirim ki gerçekten iyi bir ekibiz ve biz Türkiye'nin sayılı böbrek nakli merkezlerinden olmaya adayız. Gerek canlıdan ya da kadavradan böbreği çıkartan ekibin başarısı, gerekse nakil ekibinin başarısı bizi yukarılara taşıyor.?

Doğuştan tek böbreği olan İsa Özhan, rahatsızlandıktan sonra Sakarya'da özel bir şirkette çalışan oğlunun ısrarı üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, eşinden alınan böbrekle hayata tutunduğunu söyledi.