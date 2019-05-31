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Sakarya'da 8 bisiklet çalan şahıs tutuklandı

43 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarihlerde 8 bisiklet çalan ve polisin titiz takibi sonucu yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da 8 bisiklet çalan şahıs tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarihlerde 8 bisiklet çalan ve polisin titiz takibi sonucu yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde farklı tarihlerde 8 adet bisiklet çalındı. Hırsızlık olaylarına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş araştırma yaptı. Yapılan titiz araştırma sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin bisiklet ve motosiklet hırsızlığından 13 kaydı bulunan S.U. olduğu tespit edildi. S.U., Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda çaldığı 8 bisikleti iş yerlerine sattığını söyleyen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:54 Kaynak: İHA
Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa
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