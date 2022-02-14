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Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

14.02.2022 12:41
Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yakınları tarafından 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla AFAD ekipleri ve dalgıç polisleri, 4 gündür derede arama gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde dereye gelen ekipler, Çark Deresi üzerinde bulunan şelalenin çevresine yoğunlaştı.

Akıntıya karşı zorlanan ekipler, botu halatlar yardımıyla ağaçlara bağlayarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Bayram Öztürk, Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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