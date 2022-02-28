SAKARYA'DA 8 KİLO 440 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

SAKARYA'da, otomobilin arka koltukları ile bagaj arasına gizlenen 1 milyon lira değerindeki 8 kilo 440 gram skunk ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin bagajda tepki vermesi üzerine arka koltuk ile bagaj arasındaki döşemenin arasına konulan 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk ele geçirildi. 1 milyon lira değerinde olduğu bildirilen uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.U., B.D. ve F.K. tutuklandı.