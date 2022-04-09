Sakarya'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı - Son Dakika

8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Sapanca ilçesindeki Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Romanların, yaşadıkları her ülkede toplumun renkli bir parçasını oluşturduklarını belirtti.

Türkiye coğrafyasının tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özen, "Romanlar, kendilerine özgü yaşamları, zengin kültürleriyle toplumumuza katkılar sağlamıştır. Tüm Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Sapanca Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Tunç da Romanlar için böyle özel bir günün olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Tunç ve dernek üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Program öğrenciler tarafından yapılan folklor gösterisi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Hendek'de Romanlara iftar verildi

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Hendekli Roman vatandaşlara iftar verdi.

Ticaret Merkezi Kapalı Pazaryeri'nde verilen yemeğin ardından konuşma yapan Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, davetlerine icabet eden Roman vatandaşlara teşekkür eti.

Romanların ülkenin asli unsurlarından olduğunu ifade eden Acır, "İftarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. İnşallah bayrama da huzurla ve mutlulukla ulaşırız. Bu ülke hepimizin. Dünya Romanlar Günü'nde bu iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Ailelerimizle birlikte bayrama erişmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ise Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun şehir dışında olmasından dolayı yemeğe katılamadığını ve Dünya Romanlar Günü'nü kutladığını iletti.

Ramazanın bereket, paylaşmak ve kardeşlik anlamına geldiğini anlatan Bahadır, "Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim nice ramazanlara kavuşmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Yemeğe ilçe protokolü ve Roman vatandaşlar katıldı.