Sakarya'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla giren 92 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, otoban uygulama noktası, otobüs terminali, Kent Meydanı, Gar Meydanı ve ara sokakları ile Tığcılar, Yağcılar ve Karaosman mahallelerinde kontrol yapan ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.