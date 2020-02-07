Sakarya'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Sakarya'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

7 saat önce

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları üyelerince ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına protestoda bulunuldu.

Sakarya'da ABD'nin sözde barış planı protesto edildi, System.String[]

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları üyelerince ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına protestoda bulunuldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tozlu Cami önünde cuma namazı sonrası toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir" yazılı pankart taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan Genç İHH Eğitim Birimi Başkanı Hasan Şengül, siyonizmin yeni bir işgal ilanı olarak gördükleri anlaşma metninin gayriciddi ve gayrimeşru olduğunu söyledi.

Şengül, Filistinlileri mahkum eden bir metni anlaşma olarak ilan etmenin, ciddiyetten ve anlaşma arzusundan uzak, arsızlık ve yüzsüzlük olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planının Filistin- İsrail sorununu çözmekten öte var olan baskıyı ve zulmü meşrulaştırma çabası olduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

"Filistin'de küresel bir zorbalık söz konusudur. Filistin'de olanlar devletlerarası değil medeniyetler arası bir sorundur. Bu problemden tüm dünya sorumludur. Tüm İslam milleti, ümmet coğrafyası bu zorbalığa karşıdır ve direnecektir. İsrail'i, kural koyan bir güç olarak değil bir işgal kuvveti olarak görüyoruz. İsrail'i barışın, Filistinlileri terörün temsilcisi görüp, Filistinli kardeşlerimizi arkadan hançerleyen iş birlikçi bölge devlet yöneticilerini de kınıyoruz."

Şengül, Kudüs'ün, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavı olduğunu aktardı.

Birlik ve dirliğe kasteden, gücü zayıflatan fitne hareketlerine fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Şengül, mücadelelerinin Mescidi Aksa özgür kalana dek devam edeceğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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