Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Abdülhamid Ne Yapmak İstedi" konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Necmettin Alkan'ın Adapazarı Kültür Merkezi'nde verdiği konferansa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel'in yanı sıra çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

Alkan, burada yaptığı konuşmada, Sultan 2. Abdülhamid'in kendi döneminin Osmanlı hükümdarlığına yönelik farklı bir etkileşim sergilemediğini, kendi dönemini yansıtan bir padişah olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Döneminin ve zamanının ruhuna ters bir hükümdar değil aksine o dönemin kültürünü geleneğini yansıtan bünyesinde barındıran bir hükümdardı. Sultan 2. Abdülhamid'i biz yaşadığı coğrafyanın, devletin bağlamından koparıp bir kenara koyduğumuzda o döneme ait hiçbir yorum yapamayız. Bizim gerçek bir Sultan Abdülhamid fotoğrafı ortaya koyabilmemiz için kendi yaşadığı dönemin sosyokültürel şartlarını zamanıyla bağlantılı olarak ele alabiliriz, birini diğerinden ayıramayız bu doğru olmaz. Abdülhamid'in 33 yıllık iktidarını ya da 70 küsur yıllık hayatı boyunca yaşadığı devletin ve toplumun tarihi ve kültürel etmenleri ortaya koyarak incelediğimizde Sultan Abdülhamid'in ne yapmak istediğini anlayabiliriz. 2. Abdülhamid döneminin en problemli zamanlarında tahta geçmiş ve devleti zor şartlar altında yönetmeye çalışmıştır. "

Kültür sanat etkinlikleri, 17 Aralık saat 19.00'da "Şehir ve Medeniyet" konulu konferans ile devam edecek.