KURBAN Bayramı'nın ilk gününde Sakarya genelinde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 10.30'a kadar şehir genelinde kurban kesiminde kendisini yaralayan 46 kişi, başta Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi olmak üzere hem ilçe devlet hastanelerine hem de özel hastanelere başvurdu. Acemi kasapların çoğu hastanelere özel araçlarıyla gelirken, bazı vatandaşlar ise 112 Acil ekiplerince hastaneye getirildi. Kurban kestiği sırada dengesini kaybeden ve sol elinin avuç içiyle başparmağını kesen 27 yıllık kasap Faik Toygar, 'Bir an dengemi kaybettim, boşluğa geldi elim ve bu olay oldu. 27 yıllık kasabım, bugün yevmiyeli çalışıyordum. Nasip böyleymiş, hep haberlerde izlerdim, demek ki biz de haber olacakmışız' dedi.