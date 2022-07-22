Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22.07.2022 13:03
Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sakarya'da 6 aylık bebeğin soluk borusuna mama kaçtığını ve nefes alamadığını fark eden anne sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında bebeği acile götürüldü. Öte yandan minik bebek, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Sakarya'da annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü. Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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