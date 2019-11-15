Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin Önemi ve Pardus" konferansı
Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin Önemi ve Pardus' konferansı - Son Dakika

Sakarya'da "Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin Önemi ve Pardus" konferansı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin Önemi ve Pardus" başlıklı konferans düzenlendi.

Sakarya'da

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin Önemi ve Pardus" başlıklı konferans düzenlendi.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda düzenlenen konferansa SAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Zengin konuşmacı olarak katıldı.

Açık kaynak kodlu yazılım tarihini açıklayan Doç. Dr. Zengin, "Kod, herkese açık olduğu için güvensizdir." dedi.

Zengin, konuşmasında Linux mimarisi, Linux programının avantajları ve dezavantajları, dağıtımlar, Pardus işletim sistemi ve Pardus kullanan kurum ve kuruşları, sonuçlar ve öneriler hakkında bilgi vererek, "Bütün mühendislik fakültelerinde Linux kullanılmalıdır. Linux çekirdeğini biz geliştirmedik ama onu öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pardus hakkında yazılımın en öncelikli sektör olması gerektiğini vurgulayan Zengin, "Mühendislik fakülteleri yazılım sektöründe girişimciliğe yönlendirilmeli, ülke çapında veri merkezleri kurulmalıdır. Bu ülkedeki herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli çünkü programa size nasıl düşüneceğinizi öğretir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, konferansta katılımcıların sorularını da yanıtladı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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