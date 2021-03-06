Sakarya'da açılan "Öğretmen Destek Merkezi" öğretmenlerin gelişimine katkı sunacak - Son Dakika

Sakarya'da açılan "Öğretmen Destek Merkezi" öğretmenlerin gelişimine katkı sunacak

06.03.2021 12:05
Sakarya'da açılan

Türkiye'de ilki Sakarya'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılan "Öğretmen Destek Merkezi", bünyesindeki atölye ve kurslarla öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinde önemli rol oynayacak.

Türkiye'de ilki Sakarya'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılan "Öğretmen Destek Merkezi", bünyesindeki atölye ve kurslarla öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinde önemli rol oynayacak.

Merkez, Adapazarı ilçesinde yaklaşık 800 metrekarelik kapalı alanda öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

Bakanlığın "2023 Vizyonu" ışığında, Sakarya'da çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerine katkı sağlanabilmesi, kültürel ve sosyal açıdan var olan farklılıkları çok çeşitlilik kabul ederek çok kültürlü bir "organizma"nın temellerini atmak için tasarım-beceri atölyeleri kuruldu.

Bu bağlamda çocukların yetiştirilmesinde, gerçek yaşam deneyimleriyle "yaparak, yaşayarak, tecrübe ederek" etkin bir şekilde öğrenmelerinin temel alındığı atölyelerde onlara rehberlik edecek öğretmenlere eğitimler vermek üzere donanımlarıyla yetkin, sosyal hayatın dinamikleriyle uyumlu eğitmenler ve öğretmenleri için tasarlanan Sakarya Öğretmen Destek Merkezi hayata geçirildi.

Merkez, öğretmenlerin iş birliği içinde çalışacağı, yeni şeyler öğrenme serüveninde birbirlerine yol arkadaşlığı edeceği, omuz omuza 21. yüzyıl becerilerine yönelik özgün öğrenme tasarımları geliştirileceği mesleki ve kişisel gelişim merkezi olması hedefiyle tasarlandı.

Bu hayali gerçekleştirmek ve öğretmenlerin çok yönlü gelişimini sağlayabilmek için altı atölye kurulan merkezde, yazılım ve FETEMM (fen, teknoloji, matematik, mühendislik) atölyeleriyle öğretmenlerin dijital dünyaya yönelik yetenek ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Uzay ve astronomi atölyesiyle öğretmenlerde havacılık, uzay ve evrenle ilgili araştırmalarla merak oluşturulması, eleştirel düşünme ve bilimsel beceri süreçlerinin geliştirilmesi, görsel sanatlar atölyesiyle sanat duyarlılığı ve sanata bakış açısı geliştirilmesi ve aynı zamanda öğretmenlerin hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının artırılması hedefleniyor.

Ahşap ve metal atölyesi, öğretmenlerin tasarımlarla kendilerini ifade etmelerinde, "yaparak, yaşayarak" öğrenme deneyimlerini ve üretkenliklerini artırmada önemli rol oynarken, müzik ve drama atölyesiyle öğretmenlerin müzik ve drama aracılığıyla sosyal ve duygusal anlamda gelişimine katkı sağlanacak.

"Masal odası" ise masallarla birlikte kültürel değerlerin nesilden nesle taşınması, öğretmen ve öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi ve düşünmesi hedefiyle hizmet sunacak.

Merkez bünyesinde ayrıca, öğretmenlerin sosyal kimliklerini desteklemek amacıyla atölyeler dışında iki stüdyo, dört çalışma salonu, kültür kafe ve bir cep sineması da yer alıyor.

Ziya Selçuk, Türkiye, Sakarya, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da açılan 'Öğretmen Destek Merkezi' öğretmenlerin gelişimine katkı sunacak - Son Dakika


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