Sakarya'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Sakarya
'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu. Adalet Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" projesi kapsamında Adapazarı
ilçesine bağlı Van
Mahallesi mevkisindeki iki hektarlık araz, protokol üyeleri ve denetimli serbestlik hükümlülerince ağaçlandırıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki ortak proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünün Sakarya'da iki hektarlık alan belirlediğini dile getirdi.
Proje kapsamında ilk defa Sakarya'da "Adalet Ormanı"nın kurulduğunu ifade eden Dursun, "Bunun gururunu onurunu yaşıyoruz. Buradaki amaç, denetimli serbestlikle cezalarını infaz eden ve kamu yararına çalışan hükümlüler ile açık cezaevi olan yerlerde mahkumların çalıştırılması, bu şekilde ağaçlandırmaya katkıda bulunulması. Ağaç sevgisinin onlarda pekiştirilmesi, erezyona karşı katkı sağlanması hedefleriyle bu proje başlatılmış olup Sakarya'dan start verilmiştir. Bizi bu konuda destekleyen sayın Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz, Valimiz, bakanlığımızın yetkililere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Aağaç dikme etkinliğine katılan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
de, ormanların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, onların oluşmasında ve korunmasında her bir ferde düşen ayrı ayrı görevler bulunduğunu kaydetti.
Bakanlıklar arasında yapılan iş birliğinin önemine değinen Vali Nayir, "Adalet Bakanlığımız kendi sorumluluk alanında, kendi çalışma arkadaşlarıyla böyle bir projeye imza atıyor. Ülkemizin toplam zenginliğine katkı verecek olan bu çalışma ilimize de bir kıymet katacak ve hepimizin de övündüğü sadaka-i cariye olacaktır." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Vali Nayir ve Başsavcı Dursun'un yanı sıra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Başkontrolörü Hüseyin Erdem
, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Cengiz Yiğit, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun ve İş-Kur İl Müdürü Tekin Acar
fidan arazide ağaç dikimi yaptı.