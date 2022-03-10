Sakarya'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı

10.03.2022 17:03
Sakarya'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı

Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) sorumlu kurum ve kuruluşlara tanıtımı, amaç, hedef ve eylemlerin görüşülmesi, İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlık etti.

Garnizon komutanı, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri ve bürokratları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve STK temsilcileri ile diğer üyelerin online katıldığı toplantıda, Sakarya'da meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlar karşısında uygulamaya konulacak planlar ve afet yönetimini ilgilendiren konular görüşüldü.

Destek ve çözüm ortağı kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler ile ilin afet risk ve tehlikeleri de ele alındı.

"Afete karşı dirençli bir şehir oluşturmak amacındayız"

Kaldırım, yaptığı konuşmada, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında amaç, hedef ve eylemlere yönelik yapılan çalışmalarla afete karşı dirençli bir şehir oluşturmak amacında olduklarını belirtti.

Afetler yönünden hem ülke hem de şehrin riskli sayılabilecek bir bölgede yer aldığına işaret eden Kaldırım, "Daha önceki senelerde ülkemizin ve ilimizin yaşamış olduğu depremlerden, sel felaketlerinden, yangınlardan çıkarılan derslerle afetlere yönelik önemli müdahale planları hazırlandı. Bu planlar dahilinde hem ülke genelinde hem de 81 ille birlikte ilimizi ilgilendiren afet müdahale planlarımız yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor." diye konuştu.

Kaldırım, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ve bu durumlardan vatandaşların en az şekilde etkilenebilmeleri için iyi hizmet sunmaları gerektiğini vurguladı.

Her anlamda geçmişe göre daha hazırlıklı olduklarını kaydeden Kaldırım, Sakarya Afet Müdahale Planı, İl Afet Risk Azaltma Planı gibi hazırlanan her planda kendilerine düşen görevleri tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirme gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Afetler kapsamında İRAP gibi önemli bir planının hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Vali Kaldırım, toplantının sonunda kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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Çetin Oktay Kaldırım, Togo Cumhuriyeti, Sakarya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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