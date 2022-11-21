Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

21.11.2022 11:41
Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 Nisan'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, iki kez müebbet ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 Nisan'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, iki kez müebbet ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, olay ile sanık, tanık ve müşteki ifadeleri yer aldı.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre şüpheli Ç.G. ile ağabeyi B.G. arasında tapu sorunu olduğu ve bu sebeple aralarında sürekli tartışma yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan, tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların yargılanmasına 23 Şubat'ta başlanacak.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan'da Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G, 8 Nisan'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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