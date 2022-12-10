Fabrikaya gelen Cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı. M.Ç'nin cesedi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 'nde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan M.Ç, ağaç soyma makinesine sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Ç'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika

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