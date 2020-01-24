Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Berat Eren E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

S.E, oğlu Berat Eren E. ve araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan baba Ü.E, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle S.E. ve otomobilde bulunan eşi Ü.E. ile çocukları Berat Eren E. (10) yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu

Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz