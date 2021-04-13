Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Akyazı istikametine giden Enes B'nin kullandığı 34 DUN 839 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki çalılık alandaki ağaca çarptı.

Kazaya fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.