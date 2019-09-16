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Sakarya'da Ahilik Haftası kutlamaları

1 saat önce

Sakarya'da Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

Sakarya'da Ahilik Haftası kutlamaları, System.String[]

Sakarya'da Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ve esnafın Yeni Cami'den Demokrasi Meydanı'na kadar yürümesiyle başladı.

SESOB'da devam eden etkinlikte konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ahilik kültürünün, tarihten gelen ancak tarihte kalmaması gereken, her coğrafyanın ve her zamanın ihtiyaç duyduğu, ilkeleri ve prensipleri olan bir kültür olduğunu söyledi.

Vali Nayir, Ahilik kültürünün hayata, insana ve topluma dair çok önemli hususları içeren, sevgiyi, saygıyı, sorumluluğu hissettiren önemli bir yaşam tarzı olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Ahiliğin temellerinin Anadolu topraklarında atıldığını söyledi.

Ahilerin, sosyal ve ekonomik hayatta etkin rol oynadıklarını dile getiren Yüce, "Ahlaki prensipler etrafında birleşen Ahilik teşkilatı, toplumsal düzenin sağlanmasına, birlik beraberlik ruhunun oluşmasına öncülük etmiştir. Dünyaya örnek olması gereken bir teşkilatın mirasçılarıyız. Bu gelenek ve göreneklerimizi var gücümüzle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mirası bizler de çocuklarımıza bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.

SESOB Başkanı Hasan Alişan ise Ahilik teşkilatının zamanının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki eğitim faaliyetlerinde düzenleyici rol üstlendiğini anlattı.

Alişan, günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkelerinin yattığını belirtti.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen Enver Karademir'e şed kuşatılırken, katılımcılara Ahilik pilavı dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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