Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)

6 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1), System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor.


İtfaiye, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
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