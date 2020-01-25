Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın - Son Dakika
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Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın

7 saat önce

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalara devam ediyor.

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
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