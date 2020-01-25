Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

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Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
6 saat önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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