Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)

6 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]