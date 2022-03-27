Sakarya'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

27.03.2022 16:59
Sakarya'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

Sakarya'da, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" sona erdi.

Sakarya'da, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" sona erdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi ile Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'nde ayrı ayrı oturumlarla gerçekleştirilen programlara tüm mahalle başkanları katıldı.

Eğitimler, "Teşkilatçılık Tecrübe Paylaşımı", "Etkili İletişim", "Motivasyon", "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu 4 başlıkta yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, mahalle başkanlarına yönelik eğitimlerde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla tüm teşkilat mensuplarını kuşatacaklarını belirtti.

Alanında uzman kişilerle verimli eğitim programı icra ettiklerini aktaran Tever, şunları kaydetti:

"2023 seçimlerine hazır olan AK Parti teşkilatlarımızı bu eğitim programlarıyla daha da güçlendirmiş ve bezemiş olduk. Eğitim programımıza katılan kıymetli eğitimcilerimize ve tüm mahalle başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti'miz bu tür başarılı eğitim programlarıyla kendini yenilemeye, teşkilatlarını kuşatmaya ve geliştirmeye durmadan devam edecek inşallah."

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Adapazarı Kültür Merkezi, Araştırma Geliştirme, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı - Son Dakika
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