Sakarya'da akaryakıt istasyonunda gasp anı kamerada - Son Dakika

Kayıtlarda, maskeyle iş yerine giren şüphelinin, silah zoruyla çalışanın parasını gasbettiği, odadaki çekmeceleri de kontrol ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Bu arada gasp anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Zanlının kaçtığı otluk alanda yapılan temizlik çalışmasında, olayda kullanılan silah ve kıyafetler bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonuna maskeli şekilde gelen şüpheli, iş yeri çalışanından bir miktar parayı silah zoruyla gasbederek olay yerinden kaçtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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