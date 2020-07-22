Sakarya'da akaryakıt istasyonunu çalışanları silahla gasp edildi - Son Dakika

Sakarya'da akaryakıt istasyonunu çalışanları silahla gasp edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan bir miktar parayı gasp ederek kaçan silahlı ve maskeli gaspçı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da akaryakıt istasyonunu çalışanları silahla gasp edildi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan bir miktar parayı gasp ederek kaçan silahlı ve maskeli gaspçı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gasp anları kameralara yansıyan, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Adapazarı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı ve maskeli bir şahıs akaryakıt istasyonundan bir miktar parayı gasp ederek kaçtı. Durumun bildirilmesi Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla alakalı şahsın benzin istasyonuna geldiği yerlerdeki tüm kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın otluk bir alana kaçarak burada belli bir süre bekledikten sonra üzerindeki kıyafetleri çıkararak bölgeden kaçtığını belirledi.

Belediye görevlilerinin temizlediği otluk alanda inceleme yapan ekipler, şüpheli şahsın olayda kullandığı silah ve kıyafetlerini buldu. Takibi sürdüren ekipler, otluk alanın civarında bulunan bir yolda S.D.(41) adlı şüpheliyi olayda gasp ettiği paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan incelemesinde birçok suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan şahsın, akaryakıt istasyonundaki gasp anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonunda çalışanların bulunduğu odaya giren S.D., silahını doğrulttuğu işçiden üzerindeki paraları vermesini söylüyor. İşçinin uzattığı paraları alan S.D., hızla kaçarak gözden kayboluyor. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 04:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da akaryakıt istasyonunu çalışanları silahla gasp edildi - Son Dakika
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