Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonun 2 müşteri tarafından darp edildiği akıl almaz görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A. masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K. garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar saniye saniye kaydedildi.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde; bebek sandalyesine çarpan garsonun dönerek sandalyeyi düzelttiği esnada baba ve dede tarafından darp edildiği anlar ve restorandaki diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.



Öte yandan, olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.'nın, 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA