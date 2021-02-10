Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika

Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay

10.02.2021 18:09

Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay Hırsızlığın da bu kadarı, mezarlığı çaldılar Değeri 100 TL bile olmayan mezarlığı çaldılar Mezarı çalınan kişinin yakınları olayı duyduğundan beri uyuyamıyor Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlar 20 yıl önce vefat eden 64 yaşındaki Hatice...

Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay

Hırsızlığın da bu kadarı, mezarlığı çaldılar

Değeri 100 TL bile olmayan mezarlığı çaldılar

Mezarı çalınan kişinin yakınları olayı duyduğundan beri uyuyamıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlar 20 yıl önce vefat eden 64 yaşındaki Hatice Terzioğlu'nun değeri 100 TL bile olmayan kompozit mezar taşını çaldı. Dua için gelince mezarlıkta şok manzarayla karşılaşan aile, soluğu jandarmada aldı. Oğul Yüksel Terzioğlu hırsızlara, "Öğrendiğimizden beri sülalecek uyku uyuyamıyoruz. Olay çok ilginç, annemizin mezarlığı çalınmış, şaka gibi. Hırsızlık bu kadar da aşağılık bir durum mu oldu, insanların manevi duyguları ile oynamayın kardeşim" dedi.

Akıllı durgunluk veren hırsızlık olayı, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nin aile mezarlığında geçtiğimiz günlerde yaşandı. Mezarlığa gelen hırsızlar, 21 yıl önce 64 yaşında vefat eden Hatice Terzioğlu'nun değeri 100 TL dahi olmayan içi kireç dolu mezar taşını çaldı. Vefat eden kadının mahallede yaşayan bir yakını, durumu fark edip aileye haber verdi. Kadının çocukları, mezarlığa gelince şok manzarayla karşılaştı. Annelerinin mezarında yalnızca toprağın kaldığını gören aile, jandarmaya giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Mezar başında, hırsızlara seslenen aile üyeleri "Hırsızlık bu kadar alçak bir şey mi?" diyerek mezarlığa güvenlik kamerası konularak önlem alınmasını istedi.

Ceza almalarını istiyorum

Kadının kızı Huriye Erdoğan yaşadıkları şaşkınlığı ifade ederken, "Evet çok üzgünüm, annemi mezarında rahat yatırmadıkları için. Akşamdan beri şok olduk, bula bula benim annemi mi buldular, yazıklar olsun diyorum bunu yapanlara. Ceza almalarını istiyorum" dedi.

Uyku uyuyamıyoruz

Olayı duyduktan sonra tüm ailenin uyku uyuyamaz olduğunu belirten kadının oğlu Yüksel Terzioğlu, hırsızlara ateş püskürerek, "Çok üzgünüz akşamdan beri inanın uyku uyuyamıyoruz. İş buralara kadar geldiyse vay halimize diyorum. Çok ilginç, tuhaf bir olay. Bütün sülale ayaklandık olayın olduğu günden beri. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum Karaçam Mezarlığında artık güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyorum. Çünkü daha önceden de bizim araçlarımızı burada soydular. Biz böyle olaylar yaşadık, sevmediğimiz için haber konusu olmadı. Bu sefer yaşadığımız olay çok ilginç, annemizin mezarlığı çalınmış, şaka gibi bir şey. Hırsızlık bu kadar da aşağılık bir durum mu oldu, insanların manevi duyguları ile oynamayın kardeşim. Bize zaten denk gelmeyin, Allah korusunun facia çıkar. Sülalecek akşamdan beri uyku uyuyamıyoruz, tarifi yok, inanın söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Bu saldırı ailemize yapılmıştır

Bunun ailelerine yapılan bir saldırı olduğunu söyleyen ölen kadının torunu Seçkin Terzioğlu ise, "Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı amcam yoldan geçerken mezarlığı bakmasıyla olay gerçekleşiyor. Bir tane mezar taşının olduğunu fark ediyor ve yol üzerinde duruş yapamadığı için beni arayıp bilgi veriyor. Hafta sonu yasak olduğu için Pazartesi günü mezarlığa gelerek tespitlerde bulundum. Buradaki tespitimiz ilk anda 4 kompozit olarak yaptırmış olduğumuz mezar taşlarından, ismi yazılı mezar taşının kenara bırakıldığı görülüyor. Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırıdır, söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Jandarma konu ile alakalı gerekli incelemelerini başlattı, bizde durumla ilgili ifadelerimizi verdik" şeklinde konuştu.

Jandarma, skandal olayın sorumlularını arıyor.

Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay
Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay
Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay
Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay

Türk Lirası, Sakarya, Geyve, Vefat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika


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