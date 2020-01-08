Sakarya'da akıllı bisiklet kiralama sayısı 57 bine ulaştı - Son Dakika

Sakarya'da nisan ayında kurulan Akıllı Bisiklet Sistemi SAKBİS'ten bugüne kadar 57 bin kez kiralama yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin 15 noktasında 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e 8 ayda toplam 8 bin 200 kişinin abone olduğu ve akıllı bisikletlerin kiralama sayısının ise 57 bine ulaştığı bildirildi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeye yeni bisiklet durakları ekleneceğinin aktarıldığı açıklamada, üyelik ve kiralama işlemlerinin SAKBİS uygulamasından, www.sakbis.com.tr adresinden, kiosklardan ve abone noktalarından hem üye kartı hem de kredi kartıyla gerçekleştirebildiği kaydedildi.