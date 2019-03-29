Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Akıllı Bisikletler Hizmete Hazır

Sakarya'da Akıllı Bisikletler Hizmete Hazır

9 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Projesi hizmet sunmaya başladı.

Sakarya'da Akıllı Bisikletler Hizmete Hazır, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Projesi hizmet sunmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Projesi hizmet sunmaya başladı. Pistil, "Bisiklet Paylaşım Sistemi ile şehrimizin muhtelif 15 farklı noktasına akıllı bisiklet istasyonları kurduk. Ekiplerimiz tarafından akıllı bisiklet istasyonlarına eklenen bisikletler hemşerilerimize hizmet sunmaya başladı. Hayırlı olsun" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, "Şehrimizde bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda yeni bisiklet yollarına ek olarak Akıllı Bisiklet Uygulamasını hayata geçirdik. Bisiklet Paylaşım Sistemi ile şehrimizin muhtelif 15 farklı noktasına akıllı bisiklet istasyonları kurduk. Ekiplerimiz tarafından akıllı bisiklet istasyonlarına eklenen bisikletler hizmet sunmaya başladı" dedi.

Herhangi bir istasyondan alınan bisikletin farklı bir istasyona bırakılabileceğini söyleyen Pistil, "Vatandaşlarımız herhangi bir istasyondan bisikleti alıp yine aynı şekilde bu 15 istasyondan istediğine teslim edeceği Bisiklet Paylaşım Sisteminin üyelik işlemleri www.sakbis.com.tr adresinden SAKBİS uygulamasından, kiosklardan ve abone noktalarından yapılabilecek. Kart54 abone noktaları olan Donatım, Orta Garaj ve SAÜ Kampüsü'nde kredi kartı kullanmak istemeyip nakit parayla işlem yapmak isteyen vatandaşlarımız işlemlerini yapabilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın talebi üzerine saat ücreti 2 TL olan uygulamamıza yarım saati 1 TL olarak ilave tarife ekledik. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

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