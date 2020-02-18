Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavga esnasında taraflar yanlarında bulundurdukları tabancalar ile birbirlerine ateş açtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Silahlı kavgada yaralanan H.Y., A.T. ve B.O. isimli 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların kaldırıldıkları hastane çevrelerinde olayın daha fazla büyümemesi için polis ekipleri geniş güvenlik önemleri aldı.


Polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
Bahçelievler'de üç Suriyeli, iş yaptıkları başka bir Suriyeliyi döverek öldürdü Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 04:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]