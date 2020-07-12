Sakarya'da akrabalarına ait 3 evi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirlenen H.Ş'nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek yakarak görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıp tehditlerde bulunduğu öne sürülen H.Ş'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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