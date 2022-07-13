Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılan C.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. ile amcasının oğlu C.K. arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

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