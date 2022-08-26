Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı

26.08.2022 19:25
Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı

SAKARYA'da akülerin içerisine gizlenen 53 kilo esrar ile 48 bin 100 adet uyuşturucu hap polis operasyonuyla ele geçirildi.

SAKARYA'da akülerin içerisine gizlenen 53 kilo esrar ile 48 bin 100 adet uyuşturucu hap polis operasyonuyla ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi  takibe aldı. Polisin durdurduğu şüphelinin kontrolündeki otomobilde narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın bagajında bulunan TIR aküleri indirilerek açıldı. Akü kutularının içerisinden 53 kilo esrar ve 48 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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