Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Polisin durdurduğu şüphelinin kontrolündeki otomobilde narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın bagajında bulunan TIR aküleri indirilerek açıldı. Akü kutularının içerisinden 53 kilo esrar ve 48 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akülerin içerisinden 53 kilo esrar, 48 bin 100 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.