Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması - Son Dakika
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Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması

05.06.2022 13:03
Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması

Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "Ada'da Huzur-1 Uygulaması"nda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

14 işletmenin denetlendiği uygulamalarda 3 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Uygulamada 177 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.L. ile "güveni kötüye kullanma" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. gözaltına alındı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik 'huzur' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da alkollü eğlence mekanlarına yönelik "huzur" uygulaması - Son Dakika
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