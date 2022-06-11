Sakarya'da aronya üretimiyle alternatif ürün yetiştirilecek

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında alternatif ürün çeşidi ve gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 4 dönüm arazide aronya fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde, ildeki tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak için çalışmalar yürütülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Alandere Mahallesi'ndeki 4 dönüm arazide deneme amaçlı aronya fidanı dikimi yapan fındık üreticisi Keramettin Küçük, başarılı olması halinde fındıklığın tamamında bu ürünü üretmeyi hedefliyor.

İlçede, aronya üretimi yaygınlaştırılarak diğer çiftçilerin de söz konusu ürünü yetiştirmesi planlanıyor.

"Aronyanın önemi ve üretimi Türkiye'de artıyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın birim alandaki getirisinin yanı sıra sağlık açısından faydalarıyla da öne çıktığını söyledi.

Üzümsü meyve türü aronyanın öneminin ve üretiminin Türkiye'de arttığını belirten Bilgin, yaş satıldığında kilogramı 70-80 lira olan ürünün işlenmesi durumunda ise ekonomik getirisinin yükseldiğini anlattı.

Bilgin, atıl tarım arazilerinin fazlalığı, kullanılan alanların yüzde 98'inin fındık bahçesi olması, değişen iklim koşulları, fındıkta görülen hastalıkların artması, verim kayıpları ve ilaçlama maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle alternatif ürün araştırması yaptıklarını aktararak, "Arazi incelemeleri ve çiftçi görüşmeleri sonrasında bölgemizin iklim ve toprak koşullarına uygun olduğunu düşündüğümüz, kar oranı yüksek, fındıktaki masrafların olmadığı aronyayla ilgili proje hazırladık. Üreticimizle toprak analizinden başlayarak, damla sulama sisteminin kurulumu, uygun gübreleme ve fidan dikimi işlemlerini tamamladık." diye konuştu.

"Dönümde bir ton ürün alınıyor"

Üretici Keramettin Küçük de fındıkta verim, bakım zorluğu ve maliyet gibi nedenlerle başka ürün arayışına girdiğini kaydetti.

Araştırmaları sonucu bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun aronya yetiştirmeye karar verdiğini ifade eden Küçük, "Fındıkla yapacak olduğum uğraşıyı bu üründe yapmıyoruz. Aronya meyvesinde en büyük bakım yabani otların temizlenmesi." dedi.

Küçük, başarılı olursa fındıklığının tamamını aronya bahçesine dönüştüreceğini dile getirerek, "Fındıkta dönümde 250 kilogram, aronyada bir ton ürün alınıyor. Fındığın değeri kilogram başı 30-35, bu meyvede ise toptan satışta 70-80 lira civarında. Araştırmalarıma göre fındığa alternatif bir ürün diyebilirim." ifadesini kullandı.