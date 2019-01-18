Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Alzaymır Hastasının Annesini Öldürdüğü İddiası

Sakarya'da Alzaymır Hastasının Annesini Öldürdüğü İddiası

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, beraber yaşadığı annesini öldürdüğü iddia edilen alzaymır hastası gözaltına alındı.

Sakarya'da Alzaymır Hastasının Annesini Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, beraber yaşadığı annesini öldürdüğü iddia edilen alzaymır hastası gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tek katlı evde ikamet eden alzaymır hastası Mehmet H. (75) ile aynı evde yaşadığı annesi Lütfiye H. (100) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet H, annesi Lütfiye H'yi darbetti.

Olay sonrası eve gelen Mehmet H'nin eşi N.H, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Lütfiye H'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Lütfiye H'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H'nin emniyetteki ilk ifadesinde, olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Yenimahalle, Sakarya, 3. Sayfa
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