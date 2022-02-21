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Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor - Son Dakika

Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor

21.02.2022 02:01

Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangını söndürme işlemi sürüyor Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor.

Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangını söndürme işlemi sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Yangın, Söğütlü OSB'de bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken alev alev yanan fabrika havadan da görüntülendi.

Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor
Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor

YORUMLAR
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Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor İki katlı evin çatısı alev alev yandı İki katlı evin çatısı alev alev yandı Cadde ortasındaki otomobil alev topuna döndü... O anlar kamerada Cadde ortasındaki otomobil alev topuna döndü... O anlar kamerada

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Söğütlü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor - Son Dakika


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