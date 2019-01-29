Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
23 dakika önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR
007 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli B.Ç. ile sürücü K.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sağlık personeli B.Ç. burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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