Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

23 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR 007 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli B.Ç. ile sürücü K.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sağlık personeli B.Ç. burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Karasu, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Durdurdu Hastanede Bebekler Karıştı

Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:22:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]