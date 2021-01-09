Sakarya'da amcasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

M.Ö. ise jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Nalköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö. (19) ile amcası A.Ö. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, M.Ö, bıçakla amcasını yaraladı.

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