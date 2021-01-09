Sakarya'da amcasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde amcasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Nalköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö. (19) ile amcası A.Ö. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, M.Ö, bıçakla amcasını yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
M.Ö. ise jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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