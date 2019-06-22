Sakarya'da "Amerikan beyaz kelebeği" ile mücadele

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde görülen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kaldı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde görülen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kaldı.

Çiftçiler, fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla ciddi ekonomik kayıplara sebep olan Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm bekliyor. Başta dut olmak üzere söğüt, çınar, akçaağaç, fındık gibi ağaçlarla beslenen Amerikan beyaz kelebeği ile köylülerin ilaçlı mücadelesi sonuç vermedi. Fındık bahçelerinde ve meyve ağaçlarında görülen tırtıllar, bitkinin kök, dal, meyve ve yaprak gibi bölümlerine zarar vererek önemli ölçüde verim kayıplarına neden oluyor.

"Fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit ediyor"

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yoğun olarak Amerikan beyaz kelebeği vakası görüldüğünü söyledi. Bölgenin Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde beşini karşıladığını aktaran Tunca, sorunun yaklaşık üç yıldır devam ettiğini belirtti.

Verimin yüzde 40 kadar etkilendiğini anlatan Tunca, şöyle konuştu:

"Bu yıl görünen o ki Amerikan beyaz kelebeği külleme hastalığı günden güne devam ettiği için, fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit ediyor. Bunun zararı yüzde yetmişlere kadar çıkarabileceği endişesi taşımaktayız. Popülasyonları çok yoğun bir şekilde yayılma gösterdiği için, önünü almamız mümkün olmuyor."

Tunca, Amerikan beyaz kelebeğinin fındıkçıların kabusu haline geldiğini sözlerine ekledi.

Fındık üreticisi Sevcan Yızıcı da üç yıldır Amerikan beyaz kelebeğinin fındık bahçelerine zarar verdiğini aktararak verimin çok düştüğünü dile getirdi. Üreticinin yaptığı ilaçlamaların yetersiz kaldığını anlatan Yızıcı, bu konuda devletten yardım beklediklerini ifade etti.

Üreticilerden Hidayet Kutlu da çiftçinin Amerikan beyaz kelebeğine karşı verdiği mücadelenin devlet desteği olmadan sonuçsuz kalacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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