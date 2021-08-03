"Amerikan beyaz kelebeği" ile mücadele kapsamında doğaya böcek salındı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele kapsamında yaklaşık 50 bin yumurta parazitoiti olan böcekler doğaya bırakıldı.

İlçedeki ormanlık alanda düzenlenen programa, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Necmettin Aşçi, Hendek Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan ve personeller katıldı.

Etkinlikte konuşan Polat, orman teşkilatının bir yandan yangınlarla mücadele ederken, bir yandan da ormanların korunmasını sağlamak amacıyla kurulan laboratuvarlarda yararlı böcekler ürettiğini söyledi.

Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak çalışma yürüttüklerini aktaran Polat, "Çalışma kapsamında yaklaşık 50 bin Amerikan beyaz kelebeğinin yumurtasının parazitini üretip dişbudak sahalarına bırakacağız. Ekosistemdeki diğer canlılara zarar vermemek adına biyolojik mücadeleyi önemsiyoruz. Bunların salımı devam edecek." dedi.

Polat, Sakarya'nın fındık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu, Amerikan beyaz kelebeğinin zararını en aza indirmek için böceklerin salımını yaptıklarını dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Orman yangınlarına 20 arazöz ve 60 personelle destek verdikleri bilgisini de paylaşan Polat, "Şehit olan arkadaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki arkadaşların Allah yardımcıları olsun. Yangın felakettir, yangınla mücadele etmek kolay iş değildir. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alınıp tekrar eski yapısına kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Orman yüksek mühendisi Gizem Çankaya'nın çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından yaklaşık 50 bin yumurta parazitoiti olan böcekler, doğaya salındı.