Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı

06.04.2022 15:32
Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 35 kişiye sertifikaları verildi.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 35 kişiye sertifikaları verildi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 15 gün süreyle düzenlenen Bakanlık onaylı kursta, eğitmenler tarafından ölümlerin önüne geçilmesi, kalitenin artırılması ve ana arıların yetiştirilmesi konularında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü eğitim salonundaki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Birlik Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, 15 gün süreyle ana arının nasıl üretildiğine ilişkin uygulamalı eğitim verildiğini anlattı.

Kursu başarıyla tamamlayanların belgelerini aldıktan sonra ticari olarak ana arı üretebildiğini aktaran Ör, Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üniversite yetkililerinden oluşan heyetin, ana arı üreticisini yerinde kontrol edip denetlediğini söyledi.

Kursiyer Salih Kenan Önder, eğitimin arıları daha iyi tanımalarını sağladığını belirtti.

Kursiyer Arslan Demir, eğitimlerin yediden yetmişe faydası olduğunu, yeni teknolojik ve istatistiki bilgiler edindiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı Ev hayvanları satış yerlerinde 14 Temmuz'a kadar kedi ve köpek türleri bulundurulabilecek Ev hayvanları satış yerlerinde 14 Temmuz'a kadar kedi ve köpek türleri bulundurulabilecek

Arı Yetiştiricileri Birliği, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da ana arı üretimi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement