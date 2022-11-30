Sağlık merkezi önüne bırakılan yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık merkezi önüne bırakılan yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti

30.11.2022 16:58
Sağlık merkezi önüne bırakılan yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesi tarafından sağlık merkezi önüne bırakılan 7 aylık yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesi tarafından sağlık merkezi önüne bırakılan 7 aylık yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan anne, serbest kaldı.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi'nde bulunan bir sağlık merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne K.E., 7 aylık bebeği H.E.'yi sağlık merkezi önüne bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık merkezi önüne bırakıldığında bilinci kapalı olduğu öğrenilen minik bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik bebek H.E. kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan anne serbest bırakıldı. Öte yandan, olaya ilişkin otopsi raporu ve polis ekiplerince yapılan araştırmaların da neticelenmesinin beklendiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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